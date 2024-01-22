تراند اليوم : شاهد.. مختص في التغذية يكشف السبب الرئيسي الذي يسبب الإصابة بالسكري حول العالم

صحيفة الخليج 365: كشف المختص في التغذية، الدكتور نادر حبايب، في مقطع فيديو عبر منصة "تيك توك"، عن السبب الرئيسي لانتشار مرض السكري في العالم.

وقال إن القمح هو السبب الرئيسي لانتشار مرض السكري في العالم، مشيرًا إلى أن القمح الآن يختلف عن الذي كان موجود سابقًا، لأن الآن أصبح يتم تهجينه بسبب التعداد الكبير في البشرية.

وأضاف أن الأشخاص أصبح لديهم حساسية من البروتين الموجود في القمح، وهذا يفسر الإصابات العديدة بحساسية الجلوتين.

وأوضح أنه لهذا السبب تحدث مقاومة الأنسولين، وأضاف: تبدأ مقاومة الأنسولين ثم سكر "تايب 2"، ثم "تايب 1".

وشدد على ضرورة الابتعاد عن القمح، معلقًا: هناك الكثير من الأشخاص يتناولون منتجات خالية من الجلوتين حتى يتم تنظيم عملية الامتصاص بالجسم، ومحاربة السمنة.