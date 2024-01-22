تراند اليوم : "مرعوبة جدًا".. شاهد: رد فعل كامالا هاريس عند سؤالها عن احتمال فوز ترامب بالرئاسة في 2024

صحيفة الخليج 365: وثق مقطع فيديو، رد فعل نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس عند سؤالها عن احتمال فوز ترامب بالرئاسة في 2024.

الخوف

وقالت هاريس، إنه "يجب علينا جميعًا أن نشعر بالخوف" بشأن احتمال فوز الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، بالرئاسة الأمريكية في عام 2024، وجاء ذلك خلال ظهورها في برنامج "The View" على قناة ABC.

الرعب

وتابعت هاريس: "أنا مرعوبة جدًا، ولهذا أسافر عبر بلدنا.. هناك مقولة قديمة بأن هناك طريقتان فقط للترشح للمنصب، إما بدون منافس أو بالخوف.. ولذا فيما يخص كل هذه النقاط يجب أن نكون خائفين جميعًا".