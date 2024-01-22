تراند اليوم : بعدما عاش في السعودية 8 سنوات .. شاهد.. شاب سوري يقارن بين الحياة في المملكة وألمانيا ويكشف الأفضل

صحيفة الخليج 365: قال شاب سوري يعيش في ألمانيا، إن السعودية أفضل من ألمانيا بكثير.

وأوضح خلال مقطع فيديو، أنه سافر إلى ألمانيا بعد إلحاح من صديقه، وتابع :" تورطنا وجينا وبدنا نكمل مسيرتنا.. الحياة في ألمانيا على أوراق واكتئاب، والسعودية أفضل لي، ألمانيا حلوة للي ما يعرف السعودية".

وأشار إلى أنه عاش في السعودية 8 سنوات قبل سفره إلى ألمانيا، لافتا إلى أنه إذا يختار بين ألمانيا والسعودية، سيختار السعودية.

وأضاف:" الشعب السعودي جميل، واللي يقول شعب مو زين كذاب ، أنا عشت بينهم 8 سنين وهم أطيب وأفضل شعب وحكومة".