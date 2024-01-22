تراند اليوم : أحلام تخرج عن صمتها وتكشف سبب عدم حضورها حفل "JoyAwards" في الرياض

صحيفة الخليج 365: كشفت الفنانة الإماراتية أحلام، عن سبب عدم حضورها حفل "JoyAwards" بالرياض.

وقالت أحلام في تغريدة عبر حسابها بمنصة "إكس": لكل من يسألني عن سبب عدم حضوري JoyAwards أولا الكل كان حريص على تواجدي وأولهم بوناصر ربي يحفظه لكن لأني كنت مرتبطة من أكثر من ست شهور في دبي بهذا التاريخ وأنا إنسانة ملتزمة وأحترم مواعيدي حتى وإن كنت مرشحة لجائزتين".

وتابعت:"يصعب علي إني ما حضرت وأتشرف أني أكون بينهم بنتهم ولو ما استلمت جائزة بس ظروفي ماسمحت للأسف ومبروك لكل المكرمين والسعودية مكرمتني من يومي طفلة ومن بداياتي وقفاتهم معي تكريم بحد ذاته شكراً لكل من صوت لي وحبيت أنا اوضح لكم عدم حضوري".