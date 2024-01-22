تراند اليوم : شاهد: المريسل ينشر فيديو لعدم مشاركة "البليهي "احتفال زملائه بالفوز على منتخب قرغيزستان.. ويعلق: علامات استفهام على الكابتن علي؟

صحيفة الخليج 365: نشر المحلل الرياضي عبدالعزيز المريسل، مقطع فيديو لحظة مغادرة اللاعب علي البليهي أرضية الملعب وعدم مشاركته زملائه الاحتفال بفوز المنتخب السعودي على منتخب قرغيزستان.

وقال المريسل، في تعليقه على الفيديو الذي نشره عبر حسابه بمنصة "إكس": لماذا غادر علي البليهي هذا المشهد؟!.. زملائك اللاعبين يحتفلون مع الجمهور بمناسبة تحقيقنا 3 نقاط مهمة وتأهلنا لدور 16 وتغادر هكذا"، معلقاً:"علامات استفهام على الكابتن علي؟".

الجدير بالذكر تمكن المنتخب السعودي من الفوز على منتخب قرغيزستان، بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما أمس الأحد، على ملعب أحمد بن علي في مدينة الدوحة، ضمن مباريات الجولة الثانية من كأس أسيا 2023.