تراند اليوم : بالفيديو: استشاري يكشف عن بديل السكر.. وينصح بتناول المأكولات والمشروبات بهذه الطريقة!

صحيفة الخليج 365: كشف استشاري التربية السريرية، الدكتور عبدالعزيز العثمان، عن بديل السكر.

العسل الأبيض

وقال العثمان، في مقطع فيديو عبر حسابه بتطبيق "تيك توك"، إن السكر خطير على الصحة ولا يوجد له بديل، موضحا: العسل الأبيض المجرى أو دبس التمر أو السكر المصنع من التمر أكثر صحة وفائدة من السكر؛ ولكن لا يعتبر خياراً صحياً لأن السعرات الحرارية فيه عالية.

السكر الصناعي

وأكمل: السكر الصناعي ليس بديلاً للسكر ولا أنصح فيه إلا لأوقات الضرورة، مبينا: الطريقة الصحيحة تخفيف السكر تدريجياً حتى نتوقف عن تناوله.

المشروبات والمأكولات

ونصح العثمان بتناول المشروبات والمأكولات بدون سكر، معلقاً: السكر خلانا ما نحب الأشياء الطبيعية كالخضار والفواكه.