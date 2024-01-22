تراند اليوم : شاهد : أغرب طريقة لإنتاج ثمار "الجوافة والتفاح " من نفس الشجرة باستخدام "سطل ماء " بلاستيك

صحيفة الخليج 365: وثق مقطع فيديو على تطبيق "التيك توك" حصد تفاعلاً لأغرب طريقة لإنتاج ثمار "الجوافة والتفاح " من نفس الشجرة باستخدام "سطل ماء" بلاستيك.

ورصد المقطع، شخص يقطع تفاحة وجوافة إلى نصفين، ثم يقوم بلصق نصف تفاحة مع نصف جوافة بلاصق بلاستيك أسود.

وأوضح الفيديو، الشخص يضع محلول أحمر اللون وموزة مقطعة وشرائح بصل وبيضة وخلطهم جميعاً، ثم سكبهم في التراب الموضوع بسطل ماء بلاستيك ووضع عليهم نصفا التفاحة والجوافة ورشهم بالماء.

وظهر للتفاحة والجوافة جذور قام بغرسها في التراب ووضع عليهم مشروب غازي بالسطل وبعد فترة أنبتت الشجرة تفاح وجوافة، مما حصد المقطع تفاعلا واسعا بمنصات التواصل الاجتماعي.