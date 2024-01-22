تراند اليوم : الكشف عن نوع خضار شهير يعزز الرغبة الجنسية ويقوي الانتصاب ويمنع السرطان ويقي من أمراض القلب

صحيفة الخليج 365: يعد الجرجير من الخضروات المفضلة لدى كثير من الأشخاص، لمذاقه المميز، واحتوائه على عديد من العناصر الغذائية الضرورية لصحة الجسم.

ومن فوائد الجرجير:

1-تعزيز القدرة الجنسية: يساعد استهلاك الرجل للجرجير في تعزيز الرغبة الجنسية، عن طريق زيادة إنتاج الهرمونات المرتبطة بالجنس.

2- مكافحة ضعف الانتصاب: الجرجير أيضًا من الخضروات الغنية بالنترات، التي تتحلل وتتحول إلى أكسيد النيتريك، ما يساعد على توسيع الأوعية الدموية، وتحسين تدفق الدم، ما يساعد على تحسين عملية الانتصاب في أثناء ممارسة العلاقة الحميمة، وفقًا لما ورد موقعي Brained"، و"Eating well".

3- تحسين الشهوة الجنسية:يحتوي أيضًا على مركبات مضادة للالتهابات، تساعد على تعزيز الشهوة الجنسية لدى الرجال.

4- الوقاية من أمراض القلب: يساهم فيتامين سي الموجود في الجرجير في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

5- دعم صحة العين: الجرجير مصدر غني باللوتين والزياكسانثين، تعمل هذه الكاروتينات أيضًا كمضادات للأكسدة، ما يقلل من خطر الإصابة بأمراض العين وإعتام عدسة العين المرتبطة بالعمر.

6- منع السرطان: يساعد فيتامين سي أيضًا في درء الجذور الحرة التي تلحق الضرر بخلايا الجسم عن طريق منع تكوين بعض المركبات المسببة للسرطان.

7- تحسين صحة العظام: يُزيد فيتامين ك الموجود في الجرجير من كثافة العظام، ويقلل من خطر الإصابة بالكسور.