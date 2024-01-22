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القصيم الأكثر في مواقع التخييم

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حدد دليل التخييم الصادر عن المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، 3 أشهر كأقصى مدة مسموحة للتخييم فيها، ولا يمكن حجز أكثر من موقع في نفس التاريخ، وتحديد نحو 8 مناطق في فقط للتخييم، وهي: الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، والمنطقة الشرقية، والقصيم، وحائل، والجوف والباحة.

وتصدرت منطقة القصيم مواقع التخييم وعدد الخيام بـ12 موقعا تضم 6000 خيمة، تلتها الرياض بـ11 موقعا و1500 خيمة. تفاصيل ص6

ويعمل المركز على توفير بيئات خضراء جاذبة للزوار ومناسبة للتخييم والكرفانات، موضحًا أن التخييم هو نشاط ترفيهي يتضمن الإقامة في الهواء الطلق لفترة محددة من الوقت، بهدف الاستمتاع بالطبيعة، والتخلص من ضغوط الحياة اليومية، كما يتيح للمشاركين فرصة التعلم والتدرب على مهارات جديدة.

مواقع وعدد الخيام

القصيم

12

6000

الرياض

11

1500

حائل

9

2100

الشرقية

7

2200

مكة المكرمة

5

500

المدينة المنورة

3

250

الباحة

3

400

الجوف

1

700

مواقع التخييم في منطقة الرياض

متنزه حريملاء الوطني

متنزه سعد الوطني

نفوذ سعد

متنزه ثادق الوطني

متنزه الغاط الوطني

متنزه الصلابيخ الوطني

متنزه جبلة الوطني

متنزه أبا سمري الوطني

متنزه الزلفي الوطني

متنزه وراط الوطني

نفوذ شقراء البري

مواقع التخييم في القصيم

متنزه القصيم الوطني

متنزه الغضا

متنزه عنيزة الوطني

متنزه طخفة الوطني

متنزه سد المطلاع الوطني

متنزه المانعية الوطني

متنزه الأسياف الوطني

متنزه البدائع الوطني

متنزه الأسياح الوطني

متنزه صلاصل الوطني

متنزه المستوي الوطني

متنزه القشيع الوطني

مواقع في المنطقة الشرقية

متنزه بحيرة العيون

متنزه بحيرة الصفراء

مخيمات الجبيل بالفاضلي

متنزه حفر الباطن

متنزه النعيرية الوطني

متنزه الخفجي الوطني

متنزه نقرة الصيد


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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