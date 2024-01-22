حدد دليل التخييم الصادر عن المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، 3 أشهر كأقصى مدة مسموحة للتخييم فيها، ولا يمكن حجز أكثر من موقع في نفس التاريخ، وتحديد نحو 8 مناطق في السعودية فقط للتخييم، وهي: الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، والمنطقة الشرقية، والقصيم، وحائل، والجوف والباحة. وتصدرت منطقة القصيم مواقع التخييم وعدد الخيام بـ12 موقعا تضم 6000 خيمة، تلتها الرياض بـ11 موقعا و1500 خيمة. تفاصيل ص6 ويعمل المركز على توفير بيئات خضراء جاذبة للزوار ومناسبة للتخييم والكرفانات، موضحًا أن التخييم هو نشاط ترفيهي يتضمن الإقامة في الهواء الطلق لفترة محددة من الوقت، بهدف الاستمتاع بالطبيعة، والتخلص من ضغوط الحياة اليومية، كما يتيح للمشاركين فرصة التعلم والتدرب على مهارات جديدة. مواقع وعدد الخيام القصيم 12 6000 الرياض 11 1500 حائل 9 2100 الشرقية 7 2200 مكة المكرمة 5 500 المدينة المنورة 3 250 الباحة 3 400 الجوف 1 700 مواقع التخييم في منطقة الرياض متنزه حريملاء الوطني متنزه سعد الوطني نفوذ سعد متنزه ثادق الوطني متنزه الغاط الوطني متنزه الصلابيخ الوطني متنزه جبلة الوطني متنزه أبا سمري الوطني متنزه الزلفي الوطني متنزه وراط الوطني نفوذ شقراء البري مواقع التخييم في القصيم متنزه القصيم الوطني متنزه الغضا متنزه عنيزة الوطني متنزه طخفة الوطني متنزه سد المطلاع الوطني متنزه المانعية الوطني متنزه الأسياف الوطني متنزه البدائع الوطني متنزه الأسياح الوطني متنزه صلاصل الوطني متنزه المستوي الوطني متنزه القشيع الوطني مواقع في المنطقة الشرقية متنزه بحيرة العيون متنزه بحيرة الصفراء مخيمات الجبيل بالفاضلي متنزه حفر الباطن متنزه النعيرية الوطني متنزه الخفجي الوطني متنزه نقرة الصيد



كانت هذه تفاصيل خبر القصيم الأكثر في مواقع التخييم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.