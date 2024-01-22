قرار سعودي جديد يمنع السفارات من استيراد المشروبات الخاصة لهذه الأسباب

في خطوة تهدف إلى منع الاستغلال غير المشروع للسلع والمشروبات التي ترد إلى سفارات الدول غير المسلمة في المملكة العربية السعودية، أعلنت وزارة الخارجية السعودية عن تطبيق آلية تنظيمية جديدة تبدأ من يوم 22 يناير 2024.

بموجب هذه الآلية، لن تتمكن السفارات من استيراد السلع والمشروبات الخاصة ضمن إرساليات دبلوماسية خاصة، كما كان مسموحًا لها وفق اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية 1961. بدلًا من ذلك، سيتم تخصيص حصص وكميات منضبطة من هذه السلع للسفارات، وذلك وفق ضوابط تنظيمية صارمة.

وأوضحت المصادر أن هذا القرار يأتي في إطار جهود المملكة لضبط عمليات الاستيراد غير المشروعة، ومنع استغلال الامتيازات الدبلوماسية.