تراند اليوم : بينهم معلمات وطلاب.. تفاصيل إصابة 9 أشخاص في حادث مروري بالمخواة _صور

صحيفة الخليج 365: وقع حادث مروري بين سيارتين تقلان طلابا ومعلمات أثناء توجههم لمدارسهم في الجوّة بمحافظة المخواة.

معلمات وطلاب

وتفصيلاً، أسفر الحادث المروري عن إصابة 9 أشخاص بينهم 6 معلمات وطلاب وقائدا مركبتين بإصابات ما بين متوسطة إلى خطيرة.

حادث تصادم

ومن جانبه، قال المتحدث الرسمي للهلال الأحمر في الباحة، عماد المنسي، إنه قد ورد بلاغ لغرفة العمليات الهلال الأحمر في تمام الساعة 7:13 صباحا يفيد بوجود بمحافظة المخواة.

فرق إسعافية

وتابع أنه تم على الفور توجيه 4 فرق إسعافية من الهلال الأحمر وأيضاً القائد الميداني، كما تم توجيه فرقتين إسعافيتين من الصحة، كما تبين بوجود 9 إصابات تم التعامل معها إسعافياً وكانت 5 إصابات متوسطة و3 إصابات بسيطة وإصابة خطيرة، وتم نقل جميع الإصابات إلى مستشفى المخواة العام.