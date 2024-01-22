رصد بقعة شمسية أوسع بـ10 مرات من الأرض

في صباح اليوم الإثنين 22 يناير 2024 تم رصد بقعة شمسية كبيرة أوسع بعشر مرات من الأرض وهي تمتلك أكثر من 12 نوى داكنة، ضمن نشاط الدورة الشمسية 25 وفقا للجمعية الفلكية بجدة.

وقال حساب الجمعية في منشور عبر منصة "إكس" أنه يمكن رؤية هذه البقعة الشمسية باستخدام نظارات الكسوف وذلك لعدم حاجتها للتكبير.