رياح مثيرة للأتربة على 6 مناطق وأمطار في الجنوب

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره لحالة الطقس هذا اليوم - بمشيئة الله تعالى- أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار خفيفة على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة في حين لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.
وتنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم، حائل، تبوك، الحدود الشمالية(رفحاء) والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.
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