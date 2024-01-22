شكرا لمتابعة خبر عن شاب سوري : عشت بين الشعب السعودي 8 سنين وهم أفضل شعب وحكومة .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعرب شاب سوري قضى في المملكة 8 سنوات من عمره، عن حبه للمملكة وشعبها والقيادة الشريفة .

وقال الشاب الذي سافر إلى ألمانيا بعد إلحاح من صديقه، في مقطع فيديو ظهر من خلاله:” تورطنا وجينا وبدنا نكمل مسيرتنا.. الحياة في ألمانيا على أوراق واكتئاب، والمملكة أفضل لي، ألمانيا حلوة للي ما يعرف المملكة”.

وأوضح الشاب أنه عاش في المملكة 8 سنوات قبل سفره إلى ألمانيا، مؤكدًا أنه إذا خُير بين ألمانيا والمملكة، سيختار المملكة.

وأضاف:” الشعب السعودي جميل، واللي يقول شعب مو زين كذاب ، أنا عشت بينهم 8 سنين وهم أطيب وأفضل شعب وحكومة”.