شكرا لمتابعة خبر عن شاب سوري : عشت بين الشعب السعودي 8 سنين وهم أفضل شعب وحكومة .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - أعرب شاب سوري قضى في المملكة 8 سنوات من عمره، عن حبه للمملكة وشعبها والقيادة الشريفة .
وقال الشاب الذي سافر إلى ألمانيا بعد إلحاح من صديقه، في مقطع فيديو ظهر من خلاله:” تورطنا وجينا وبدنا نكمل مسيرتنا.. الحياة في ألمانيا على أوراق واكتئاب، والمملكة أفضل لي، ألمانيا حلوة للي ما يعرف المملكة”.
وأوضح الشاب أنه عاش في المملكة 8 سنوات قبل سفره إلى ألمانيا، مؤكدًا أنه إذا خُير بين ألمانيا والمملكة، سيختار المملكة.
وأضاف:” الشعب السعودي جميل، واللي يقول شعب مو زين كذاب ، أنا عشت بينهم 8 سنين وهم أطيب وأفضل شعب وحكومة”.