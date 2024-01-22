شكرا لمتابعة خبر عن بروفيسور إيطالي يجوب المملكة على دراجة يدوية رغم الإعاقة .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جاب البروفيسور الإيطالي ماثيو باراساني، أستاذ الرياضيات التطبيقية والعلوم الحاسبية بجامعة كاوست، المملكة من شرقها إلى غربها رغم إعاقته.

وتحدث البروفيسور الإيطالي، عن رحلته التي استمرت 30 يوما على دراجة “يدوية، أن الأسباب وراء هذه الجولة هي نشر الأمل لدى الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة والتغلب على الصعوبات بإيجابية.

وأشار إلى أن الرياضة تساعده كثيرًا لتحسين حالته الصحية، لافتًا إلى أن الجزء الأول من الجولة كان بين الرياض والدمام، بينما الثاني كان إلى حائل وكان صعبًا نوعً ما.