اخبار السعوديه

المساحة الجيولوجية تعتمد وجهة سياحية جديدة

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لمتابعة خبر عن المساحة الجيولوجية تعتمد وجهة سياحية جديدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلن المتحدث الرسمي لهيئة المساحة الجيولوجية طارق أبا الخيل؛ أن الهيئة وثّقت وجهة جيولوجية سياحية جديدة بحرة خيبر البركانية- شمال شرقي المدينة المنوّرة.

وأوضح طارق أبا الخيل، إن فريقاً جيولوجياً متخصصاً من هيئة المساحة الجيولوجية السعودية وثّق أطول كهف في السعودية من البازلت يمتد طوله نحو خمسة كيلو مترات، وسيتم ترشيحه ليكون معلماً سياحياً بعد اكتمال الدراسات الفنية له، وتم إطلاق اسم أبو الوعول عليه نسبة لوجود هياكل عظمية لعدد كبير من الوعول.

وأكد أن هذا الكهف يعد ثروة سياحية تغذي مشاريع الحدائق الجيولوجية التي تعمل عليها إدارة السياحة الجيولوجية بالهيئة، إضافة إلى ذلك أنه سيسهم في فتح مجال واسع للباحثين والأكاديميين في هذا المجال.

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا