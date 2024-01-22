تراند اليوم : هل السعودية مستعدة لإرسال قوات إلى غزة ضمن قوة عربية؟.. وزير الخارجية يجيب

صحيفة الخليج 365: رد وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان على سؤال مذيع ال cnn: " هل ستكون المملكة على استعداد لتكون جزءا من قوة عربية تدخل لتحل محل الإسرائيليين وتحقيق الاستقرار في غزة؟

حل القضية الفلسطينية

وقال الأمير: " أعتقد ما نحتاج إلى التركيز عليه هو حل القضية الفلسطينية، وليس غزة فقط، وأعتقد أن جميع الدول العربية أشارت إلى استعدادها للحديث عن حل أو طرح يتضمن كيفية إدارة الوضع في غزة، وما نشعر أنه ضروري هو شكل ما من أشكال المسار الموثوق به الذي لا رجعة فيه نحو الدولة الفلسطينية والذي سيعطي الشرعية لأي دولة عربية ولنا كمجموعة جماعية تعالج هذه القضية بشكل كلي بما في ذلك بالطبع غزة والحكم في غزة".

وردا على سؤال : " لذلك أنت لا تستبعد إمكانية ذهاب القوات السعودية إلى غزة؟. قال الوزير: " القوات السعودية، أعتقد أن هذا شيء افتراضي ومن الصعب معالجته وحتى القوات العربية لا أعتقد أن نوع القوة على الأرض هي القضية، لذلك إذا قدمنا أملا حقيقيا للفلسطينيين أعتقد أن ذلك سيكون في حدود قدرة الشعب الفلسطيني والسلطة الفلسطينية على تحمل هذه المسؤولية.

إعادة إعمار غزة

وتابع المذيع: "السؤال نفسه مع إعادة الإعمار كما تعلمون أن هذا أحد المجالات التي يأمل الناس أن تلعب فيها المملكة دورا كبيرا . وأجاب الوزير: "لا معنى للحديث عن إعادة إعمار غزة إذا كنا لا نريد أن نتحدث أولا عن إنهاء وقف القتل".