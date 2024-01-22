تراند اليوم : «منها بيع الخضار والعمل في ورشة».. بالفيديو.. المشهور أبو بسمة يكشف المهن التي عمل بها.. وعمره الحقيقي

صحيفة الخليج 365: كشف مشهور مواقع التواصل الاجتماعي، "أبو بسمة"، عن المراحل التي بدأ بها حتى وصل إلى مهنته الحالية.

وقال أبو بسمة، خلال ظهوره ببرنامج "وش صاير"، إنه عمل في البداية ببيع الخضار، والتعقيب، ثم عمل في ورشة، وبعدها انتقل إلى مجال الحاسب الآلي.

وأشار إلى أنه وجد ذاته بمجال الحاسب الآلي، وأنشأ موقع أسماه "ساحة أهل العز"، معلقا: "حتى السيرفرات كنت أديرها وكانوا يأتون يستأجرون مواقع من عندي".

وتابع: بعدها تواصلت مع جامعة أني أشتغل عندهم وتوظفت فيها ما يقرب من 9 سنوات، كنت أقوم بتعديل البنرات وإضافة معلومات وتقديم أخبار للطلاب.

وأوضح أنه يبلغ من العمر 46 عاما، وأصبح متفرغا للسوشيال ميديا بشكل كامل حاليا.

واختتم أبو بسمة تصريحاته أنه لم يكمل تعليمه بسبب موقف حصل من معلم، مؤكداً بأنه سامحه.