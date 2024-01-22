تراند اليوم : جاني فجأة وأنا أبيع في محل الخضار .. شاهد.. "أبو بسمة" يروي قصة زواجه وردة فعل أصدقاءه بعد علمهم بالخبر

صحيفة الخليج 365: كشف مشهور مواقع التواصل الاجتماعي، "أبو بسمة"، عن قصة زواجه التي حدثت بشكل مفاجئ.

وقال أبو بسمة، خلال ظهوره ببرنامج "وش صاير"، إنه لم يكن يفكر في الزواج، وكان تركيزه بالكامل حول تأسيس نفسه ثم الزواج بعد ذلك.

وتابع أنه خلال عمله في بيع الخضار، جاء إليه أصدقائه وقالوا له إنهم اختاروا له عروسة، فوافق وتمت جميع المراسم خلال 3 أيام فقط.

وأضاف مشهور مواقع التواصل، أنه بعد علم الجيران والمعارف بخبر زواجه، بحثوا له عند مدرسة أهلية ليعمل بها، بدلًا من بيع الخضار لأنها كانت مهنة متعبة له.

واختتم تصريحاته، أنه عمل بالمدرسة الأهلية، بعد وساطة عدداً من المعارف، وفتحت له أبواب الرزق منذ عمله بها.