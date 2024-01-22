تراند اليوم : الكشف عن أغرب محاولة انقلاب في أفريقيا بالاستعانة بثلاثة من كبار السحرة والمشعوذين عن طريق تقديم تضحيات بالدجاج والماعز

صحيفة الخليج 365:كشفت المديرية العامة للاستخبارات التشادية عن أغرب محاولة انقلاب في أفريقيا قام بها مجموعة من الأفراد المنظمين لحركة M3M محاولين تقويض أمن الدولة.

وبحسب بيان وزير الإعلام عبدالرحمن كلام الله، فإن هذه المجموعة لم تكن تنوي تنفيذ محاولة التمرد باستخدام السلاح ولكن بالسحر والشعوذة والاستعانة بثلاثة من كبار السحرة والمشعوذين عن طريق تقديم تضحيات من الأغنام والماعز والدجاج وأضحية بشرية لرجل.

وقالت المديرية العامة للاستخبارات أنه تم العثور على رجل مقطوع الرأس في حقيبة داخل منزل رئيس M3M، مشيرة أن هوية قائد محاولة التمرد هو الملازم كورومتا ليفانا جوليمي.