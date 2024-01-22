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عدن - ياسمين التهامي - يخفض الكوليسترول في الدم .. ويعالج السعال وآلام العظام ويمنع نزلات البرد.. 7 فوائد مذهلة للثوم عند استعماله بهذه الطريقة

من يتذوق طعمه اللاذع والقوي لن يتخيل إطلاقاً أنّ فوائد الثوم لا تعد ولا تحصى، وأنه حليف مهم للصحة الطبيعية ولديه قدرة خارقة على إيقاف نزلات البرد وزيادة مناعة الجسم.

فوائد الثوم

يحاول الكثير من الناس تجنب تناول المضادات الحيوية لما لها من آثار ضارة على بكتيريا الأمعاء الجيدة، كما يتم البحث عن بدائل طبيعية للمضادات الحيوية للأشخاص الذين يعانون من الحساسية تجاه الأدوية.

لذلك يعتبر الثوم من أفضل الخيارات الطبيعية لدينا لأن مواده الكيميائية لها خصائص مضادة للبكتيريا والفيروسات والطفيليات.

كما يحتوي الثوم الكامل على أحماض أمينية تنتج عند مضغها الأليسين وهو أهم عنصر في الثوم، إذ يعزز استجابة كريات الدم البيضاء من أجل مكافحة الأمراض.

إليكم أهم الفوائد السحرية التي يقدمها الثوم بحسب ما ذكره موقع HIF الطبي.

فوائد الثوم للشعر

قبل اللجوء إلى إجراءات أكثر صرامة مثل عمليات زرع الشعر أعط الثوم فرصة لمساعدم إذ يقول الأطباء إن فرك فروة الرأس بزيت الثوم يحفز الشعر على النمو.

كما يمكن لخصائص الثوم المضادة للالتهابات أن تخفف أو تمنع الحكة التي تسببها الصدفية.

إذ تتفاعل المركبات النشطة في الثوم مع حمض الأراكيدونيك، وهو حمض أوميغا الدهني في الجلد المرتبط بالصدفية.

كل ما عليك فعله هو فرك فروة رأس الشخص المصاب بالصدفية مرتين يومياً.

فوائد الثوم للبشرة

على الرغم من أنّ رائحته ستجعل بشرتك تفوح منها رائحة غير محببة إلا أن الخصائص المضادة للبكتيريا للثوم ستساعد في تقليل ظهور حب الشباب بالوجه.

ما عليك سوى تقطيع فص ثوم طازج وفركه برفق فوق الحبوب.

فوائد الثوم للتخسيس

بداية عليك معرفة أنه لا يمكنك الاعتماد على الثوم لمساعدتك على خسارة الكثير من الوزن، إلا أن الأبحاث أظهرت أن لديه القدرة على المساعدة في إنقاص الوزن. إذ ترسل المركبات الموجودة في الثوم إشارات الشبع إلى عقلك، مما سيساعدك في الواقع على الشعور بالشبع بشكل أسرع.

كما أنه يعزز وظيفة التمثيل الغذائي، مما يتيح لك حرق المزيد من السعرات الحرارية.

فوائد الثوم لعلاج نزلات البرد

في روسيا التي تعد واحدة من أبرد دول العالم يعتمد شعبها خلال فصل الشتاء على الثوم المهروس الموضوع داخل عصير ليمون من أجل التخلص من نزلات البرد التي تصيبهم باستمرار.

فوائد الثوم للسعال

يمكن استخدام الثوم كشراب للسعال لتخفيف الالتهاب في الحلق وتطهير المخاط الزائد.

قم بإضافة الثوم النيء المفروم إلى الماء الساخن وصفِّه بعد 5 دقائق واشربه. يمكنك إيضاً أضافة القليل من العسل.

فوائد الثوم للعظام

وجدت دراسة علمية أنّ أولئك الذين يتناولون نظاماً غذائياً غنياً يحتوي على الثوم لديهم علامات أقل على هشاشة العظام المبكرة، وهذا المرض يصيب الملايين من الناس حول العالم سنوياً ويتسبب بألم وتيبس حركة المفاصل.

ويحتوي الثوم على مركب يسمى ثنائي كبريتيد ثنائي الأليل ومهمته حماية الجسم من الأنزيمات التي قد تتلف الغضاريف.

فوائد الثوم للكوليسترول

أظهرت العديد من الدراسات والبحوث أن الثوم يساعد ليس فقط للحد من LDL أو مستويات الكوليسترول السيئ ولكن يساعد أيضاً على رفع HDL أو مستويات الكوليسترول الجيد في الدم، وهذا يساعد على تقليل كمية الدهون في الدم.

ويعمل الثوم على وقف انسداد الشرايين نتيجة الترسبات في المراحل المبكرة من خلال تجنب التصاق جزيئات الكوليسترول على جدران الشرايين، وإذا تم إدخال الثوم بانتظام في النظام الغذائي الخاص بك بأي شكل من الأشكال فإنه يحافظ على صحة قلبك، وكذلك يحافظ على مستويات الكوليسترول في الدم.

*عربي بوست