انت الان تتابع الترخيص لشركتي "نت ويرك إنترناشيونال العربية" و"برّاق" لمزاولة "خدمات المدفوعات" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 22 يناير 2024, 3:06 مساءً

أعلن البنك المركزي السعودي (ساما), الترخيص لشركة "نت ويرك إنترناشيونال العربية" لمزاولة نشاط خدمات المدفوعات عبر نقاط البيع، وشركة "برّاق" لمزاولة نشاط خدمات المدفوعات عبر المحفظة الإلكترونية. وبإضافة هذين الترخيصين، يبلغ إجمالي عدد الشركات المرخصة لمزاولة نشاط خدمات المدفوعات 27 شركة في المملكة. ويأتي هذا القرار، في إطار سعي البنك المركزي السعودي إلى دعم وتمكين قطاع المدفوعات، وفي سبيل تحقيق أهداف رفع مستوى فاعلية ومرونة التعاملات المالية، وكذلك تمكين وتشجيع الابتكار في الخدمات المالية المقدمة؛ بهدف تعزيز مستوى الشمول المالي، ووصول الخدمات المالية إلى جميع شرائح المجتمع. وأكد البنك المركزي السعودي أهمية التعامل مع المؤسسات المالية المرخصة أو المصرح لها من قِبل "ساما"، ويمكن التحقق من ذلك عبر زيارة الموقع الإلكتروني.

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