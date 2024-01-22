شكرا لمتابعة خبر عن مساند توضح شروط استقدام العمالة المنزلية من إندونيسيا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح الحساب الرسمي لخدمات العمالة المنزلية في المملكة “مساند”، أن استقدام العمالة المنزلية من إندونيسيا متاح للشركات فقط.

وأوضحت أنه يمكن للعميل الفرد الاستفادة من الباقات المتوفرة لدى الشركات، مشيرة إلى أنه للحصول على الخدمة يمكن للفرد التواصل مع إحدى الشركات الموفرة لهذه الخدمات.

يذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أعلنت في وقت سابق عن تخفيض السقف الأعلى لتكاليف استقدام خدمات العمالة المنزلية في عدد من الدول، وتشمل هذه الدول الفلبين، سيرلانكا، بنغلاديش، أوغندا، كينيا، وأثيوبيا، وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الوزارة لمراجعة تكاليف الاستقدام والأنظمة المعمول بها، وفقًا للتغيرات في تكاليف الاستقدام.