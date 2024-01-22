تراند اليوم : شاهد: المريسل ينشر فيديو لحظة خروج الدوسري من الملعب بعد استبداله في مباراة قيرغيزستان ويعلق: من جده زعلان عشانه متغير !؟

صحيفة الخليج 365: علق الإعلامي عبد العزيز المريسل على ردة فعل لاعب المنتخب سالم الدوسري، أثناء خروجه من الملعب بعد استبداله خلال المباراة التي أقيمت أمام منتخب قيرغيزستان أمس.

وشارك المريسل فيديو عبر حسابه على منصة إكس، أظهر سالم الدوسري يخرج من المعلب وهو حزين وهو غير راض عن قرار المدرب على ما يبدو.

وأرفق المريسل الفيديو بتعليق: "من جده سالم الدوسري زعلان عشانه متغير !؟".

والجدير بالذكر ، تأهل المنتخب السعودي لكرة القدم إلى دور الـ16 في بطولة كأس آسيا، متصدراً المجموعة السادسة بعد فوزه على منتخب قيرغيزستان بهدفين دون رد وذلك خلال المباراة التي أقيمت بين المنتخبين على ملعب أحمد بن علي في مدينة الدوحة، ضمن مباريات الجولة الثانية من كأس آسيا 2023.