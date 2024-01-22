تراند اليوم : بالفيديو.. رئيس الوطنية للإسكان يكشف عن عدد الوحدات السكنية المقرر طرحها عام 2024

صحيفة الخليج 365: كشف الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للإسكان محمد بن صالح البطي، عن عدد الوحدات السكنية المقرر طرحها عام 2024 وعام 2025، وعام 2030.

وقال، خلال جلسة حوارية ضمن فعاليات منتدى مستقبل العقار 2024، بالرياض: " لدينا مستهدف للوصول إلى 300 ألف وحدة سكنية في عام 2025 و 600 ألف وحدة سكنية في 2030".

وأكمل: "العام 2024 سيكون عاماً حافلاً بالكثير من المنتجات والمشاريع، وسيتم طرح أكثر من 88 ألف وحدة سكنية، وسيكون حافلا بالمشاريع الاستثمارية المتنوعة". موضحا أن المشروعات ستكون فندقية ومكتبية وتجارية مختلفة في أكثر من مدينة بالإضافة إلى المشاريع الاستثمارية في القطاع التعليمي.

ولفت إلى أن الشركة الوطنية للإسكان، تعمل مع الشركاء على المستوى الإقليمي والدولي، وذلك بهدف التطوير وتنوع الوحدات. مضيفا : "هناك طلب عالي جدا على هذه المشروعات، ولاحظنا أن وجود الخدمات تكون دافع كبير للمشترين للتوجه إلى شراء وحدات أصغر".