تراند اليوم : نام فجأة وهو يقود المركبة.. شاهد.. شاب سعودي ينفذ عدة مقالب في "سائح كوري" أثناء جولة سياحية في العلا

صحيفة الخليج 365: وثق مقطع فيديو متداول، قيام شاب سعودي بتنفيذ عدة مقالب مع سائح كوري، خلال اصطحابه في جولة سياحية بمدينة العلا.

وأظهر الفيديو قيام السائح بركوب السيارة مع الشاب، الذي نفذ عدة حركات مضحكة حتى يجعل السائح يستمتع معه بالرحلة.

وقام الشاب بتشغيل مجموعة من الأغاني المتنوعة وكان يرقص عليها وجعل السائح الكوري يفعل مثله، داخل السيارة.

ومزح الشاب مع السائح الكوري، وقام بالنزول من السيارة وتركها تسير بدون قائد، ثم عاد إليها من جديد.

ومثل الشاب السعودي على السائح أنه سينام وترك القيادة ثم رجع مرة أخرى وأمسك بزمام الأمور حتى لا يخيف السائح.

وعندما نزل السائح من السيارة ووصل إلى وجهته ودع الشاب السعودي وبدا عليه السعادة، حسبما أبان الفيديو.