هاكاثون لتعزيز الذكاء الاصطناعي في الأرصاد

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وتأتي الفعالية للاستفادة من قدرات منسوبي ومنسوبات المركز في الذكاء الاصطناعي لخدمة المستفيدين والعاملين في مجال الأرصاد، من خلال إيجاد حلول وأفكار إبداعية باستخدام التقنيات المتقدمة، ومواكبة الجهود الرامية لمواجهة التحديات الكبيرة التي يشهدها العالم في مجال العمل المناخي.
وأوضح مدير عام الاتصالات وتقنية المعلومات بالمركز المهندس يونس حبيب، أن فكرة الهاكاثون الذي يعد الأول من نوعه في المملكة جاءت للاستفادة من الأفكار الإبداعية التي يقدمها منسوبو ومنسوبات المركز، للحصول على منتجات أرصادية إبداعية وأفكار عالمية.
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