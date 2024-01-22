تراند اليوم : شاهد.. مختص اقتصادي يكشف عن خطة آمنة للتخلص من أعباء الديون لمن وقع فيها

صحيفة الخليج 365: كشف المحلل المالي والاقتصادي، الدكتور "محمد مكني"، عن خطة آمنة وفعالة للخروج من مصيدة الديون لمن وقع فيها.

وقال الدكتور محمد مكني، خلال لقائه ببرنامج "يا هلا"، إنه يجب عمل خطة لسداد الديون، أولها حصر الديون التي على الشخص، من خلال تحديد هل هو قرض شخصي أم دين بسبب بطاقات و فواتير لم تسدد.

وأضاف أنه بعد ذلك يتم البدء في عمل خطة السداد، وذلك يتم من خلال سداد الديون الأعلى تكلفة، والتي تكون عليها فوائد أعلى، أو سداد الديون الأقل تكلفة.

وأشار إلى أنه بمجرد أن يتم التخلص من أحد الديون، فسيكون هناك حافز للتخلص من دين آخر.

كما وجه نصيحة قائلًا: يجب أن يكون الشخص صبورًا لأن خطة سداد الديون طويلة، تحتاج إلى صبر، وقد تضطر إلى أن تغير من سلوكياتك في التعامل مع المال، لأن كثير من مشاكلنا هي أزمة إدارة مالية، ويجب عمل "كنترول" في عملية الصرف والإنفاق.