«تعليم مكة» يدرب 600 سفير وسفيرة لبرنامج ريالي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نفذت إدارة تعليم مكة المكرمة ممثلة في قسم النشاط الطلابي أمس المشروع الوزاري «ريالي»، للوعي المالي في التعليم العام، تحت شعار نحو مجتمع قادر على اتخاذ قرارات مالية سليمة، بحضور مساعد المدير العام للتعليم بالمنطقة علي الغامدي؛ ومشاركة 600 سفير وسفيرة لبرنامج «ريالي»، وذلك في قاعة الملك فهد للاحتفالات الكبرى. ويعد برنامج «ريالي» للوعي المالي والادخاري ضمن المشروعات والمبادرات الهادفة إلى إكساب الطلاب والطالبات المهارات المالية، وتعزيز ثقافة الوعي المالي والادخار والاستثمار وريادة الأعمال؛ وهو مشروع نوعي تثقيفي تنافسي يستهدف طلاب وطالبات التعليم العام والأهلي والأجنبي والمجتمع التعليمي وأولياء أمور الطلاب، من خلال حزمة من البرامج التدريبية لسفراء وسفيرات ريالي، وطلاب وطالبات المدارس لتعزيز مهارات الوعي المالي والمهارات الإنتاجية وثقافة العمل والادخار والاستثمار، وكذلك تحفيز المبدعين وتشجيعهم لتمكين جيل واع ماليا واستثماريا، وتحقيق برنامج تنمية القدرات البشرية للتعليم ضمن رؤية المملكة 2030.

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