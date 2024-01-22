تدريب المكفوفين والمكفوفات على مهارات الإسعافات الأولية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بهدف تدريب المكفوفين والمكفوفات من أفراد المجتمع على مهارات الإسعافات الأولية، اطلع أمير منطقة القصيم الدكتور فيصل بن مشعل، على تفاصيل برنامج «المسعف الكفيف»، خلال استقباله بمكتبه في الإمارة أمس الأول بمدينة بريدة، مدير فرع هيئة الهلال الأحمر بالمنطقة خالد الخضر يرافقه فريق العمل المشارك في تفعيل البرنامج التدريبي. وأكد أمير القصيم أهمية مثل هذه البرامج التدريبية النوعية وشموليتها لجميع فئات المجتمع من بينهم المكفوفين والمكفوفات بالمنطقة، مشيرا إلى أن تفعيل مثل هذه البرامج يؤكد حرص هيئة الهلال الأحمر السعودي على تقديم البرامج التدريبية المتقدمة والمحاضرات التوعوية تسهم في زيادة التوعية والتثقيف المجتمعي في سبيل المحافظة على الأرواح بإذن الله، والتعامل مع الأزمات والحالات الطارئة لا قدر الله.

واستمع إلى شرح موجز من مدير هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة عن برنامج المسعف الكفيف ، وتعرف من خلالها المتدربين من المكفوفين والمكفوفات على الطرق السليمة لتقديم الإسعافات الأولية في الأوقات الحرجة ، للإسهام في إنقاذ حياة المصابين، والتقليل قدر الإمكان من الآثار الجانبية للحالات الطارئة.

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