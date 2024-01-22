إجراء 426 عملية قلب مفتوح بمركز الأمير سلطان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد تجمع القصيم الصحي أن عدد المستفيدين من الخدمات الطبية والصحية في مركز الأمير سلطان لطب وجراحة القلب، خلال العام الماضي 2023 بلغ 100 ألف مستفيد، وفقا للإحصائية السنوية الصادرة عن المركز. وأوضح التجمع أن عدد مراجعي العيادات الخارجية للمركز بلغ 13.471 مراجعا، في حين استفاد من الإجراءات الطبية غير التداخلية 37.733 مراجعا.

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