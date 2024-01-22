إجراء 426 عملية قلب مفتوح بمركز الأمير سلطان

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وأوضح التجمع أن عدد مراجعي العيادات الخارجية للمركز بلغ 13.471 مراجعا، في حين استفاد من الإجراءات الطبية غير التداخلية 37.733 مراجعا.
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