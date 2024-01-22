المملكة التاسعة عالميا والخامسة عربيا في إنتاج الزيتون

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - احتلت المملكة المركز التاسع عالميا والخامس عربيا من بين أعلى 29 دولة من حيث إنتاجها من الزيتون سنويا، وفق إحصاءات منظمة الأغذية والزراعة للعام 2021 بـ 382 ألف طن. في حين تصدرت إسبانيا إنتاج الزيتون في العالم بـ8256 ألف طن، تلتها إيطاليا بـ2270 ألف طن من الزيتون، وثالثا تركيا بـ1738 ألف طن سنويا.

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