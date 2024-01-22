«الندوة العالمية» تؤسس مركزا للأيتام في السنغال

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وضع مكتب الندوة العالمية للشباب الإسلامي في السنغال، أمس، حجر الأساس لمركز الفلاح للأيتام في قرية كوتناجا بمدينة كولخ، التي تبعد عن العاصمة داكار 470 كلم. وأوضح مدير مكتب الندوة العالمية في السنغال فتحي عيد أن المركز سيخدم ستة آلاف نسمة ضمن 220 أسرة من سكان المنطقة، ويضم فصولا دراسية وسكنا للمعلمين والأيتام.

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