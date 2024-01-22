تعزيز الرقابة والتحكم الرقمي على جمع النفايات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سجلت منصة إدارة المدينة «مدينتي» التابعة لأمانة محافظة جدة 13,120 عقدا الكترونيا بين منتجي وناقلي النفايات و31 رخصة جمع ونقل، في حين بلغ عدد المستخدمين للمنصة من المنتجين 14,787 مستخدما خلال عام 2023. وكشف تقرير صادر عن مركز «مدينتي» بالأمانة عن العام 2023، عن إجمالي النفايات التي تراقب المنصة حركة جمعها ونقلها الكترونيا والمقدرة بأكثر من 1,899,726 طنا من النفايات البلدية التجارية، و2,764,365 طنا من مخلفات البناء والهدم والترميم ونواتج الحفريات، فيما تجاوز إجمالي الحاويات المراقبة حاجز الـ 24,460 حاوية نفايات، بالإضافة لتسجيل 3 مزودين لخدمات التتبع جرى ربطها بالمنصة مباشرة، والتي تعمل على تتبع أكثر من 9,138 مركبة متحركة على شوارع المدينة، كما رصدت المنصة 3,233 مخالفة. منصة مدينتي بالأرقام: 13,120 عقدا الكترونيا.

31 رخصة جمع ونقل 14,787 مستخدما.

1,899,726 طنا من النفايات البلدية التجارية.

2,764,365 طنا من مخلفات البناء.

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