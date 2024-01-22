تسجيل 226 ألف مخالفة بلدية بجدة خلال عام

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وأكد المتحدث الرسمي لأمانة جدة محمد البقمي استمرار وتكثيف الجهود الرقابية، بهدف رفع نسبة امتثال المنشآت التجارية والصحية، لحفظ أمن وسلامة الغذاء، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للسكان والزوار، مبيناً أنه جرى خلال العام الماضي زيارة 157,066 منشأة صحية و100,586 منشأة تجارية، وإغلاق 8,078 منشأة مخالفة.
وأضاف، بأن الجولات الرقابية نتج عنها تسجيل 226,389 مخالفة، تنوعت بين عدم الحصول على الشهادات الصحية أو عدم تجديدها، ومخالفات تتعلق بالاشتراطات الصحية، وسوء الحفظ والتخزين.
وقدمت الأمانة شكرها للمنشآت التي سجلت تقدما في مستوى الامتثال، الذي انعكس على جودة خدماتها للمستهلكين.
الجولات الرقابية
- 257 ألف جولة رقابية.
- في نطاق 16 بلدية فرعية.
- زيارة 157,066 منشأة صحية.
- 100,586 منشأة تجارية.
- إغلاق 8,078 منشأة مخالفة.
- تسجيل 226,389 مخالفة.
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