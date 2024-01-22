8 مواقع لإنتاج الزراعة البعلية في منطقة القصيم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تعـد الزراعة البعلية مصدرا من مصادر الأمن الغذائي، التي كانت تستخدم قديما والقائمة على حرث الأرض وإلقاء بذور القمح البعلي فيها، وتركها لمياه الأمطار حتى نضوجها والانتفاع من محاصيلها ذات القيمة العالية. وتمتلك محافظتا الشماسية والأسياح بمنطقة القصيم 8 مواقع زراعية لإنتاج الزراعة البعلية. وبين مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة القصيم المهندس سلمان الصوينع، أن مساحة المواقع الزراعية التي تقع بمحافظتي الشماسية والأسياح، تبلغ حوالي 9690 دونما، بإنتاج يصل إلى 1670 طنا، مؤكدا أن الزراعة البعلية تعـد من أهم الجوانب بمنطقة القصيم القائمة على الاستفادة من مياه الأمطار في قطاع الإنتاج الزراعي.

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