وأوضحت الأمانة أن أولى هذه المبادرات انطلقت في شمال وغرب منطقة العتيبية بمكة المكرمة تحت عنوان «معاً لتكن مكة أجمل»، وتهدف إلى القضاء على ظاهرة ترك السيارات الخربة والمهملة في الشوارع والأحياء السكنية، عبر وضع الملصقات على السيارات التالفة لإيضاح خطورة هذه الظاهرة والحد منها، حيث تم تنفيذ المبادرة بالتعاون مع بلدية العتيبية الفرعية وبمشاركة 20 متطوعاً.
ونوهت بأن ذلك يأتي استكمالا لمبادرة «معاً لتكن مكة أجمل»، حيث أطلقت الأمانة في الوقت نفسه مبادرة «توزيع منشورات توعوية للحد من إطعام الطيور والحيوانات» في شمال وشرق منطقة العتيبية، وبمشاركة 20 متطوعاً.
كانت هذه تفاصيل خبر مبادرات توعوية بالعاصمة المقدسة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.