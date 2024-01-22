مبادرات توعوية بالعاصمة المقدسة

أطلقت أمانة العاصمة المقدسة عددًا من المبادرات التوعوية، تهدف إلى القضاء على مظاهر التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري.

وأوضحت الأمانة أن أولى هذه المبادرات انطلقت في شمال وغرب منطقة العتيبية بمكة المكرمة تحت عنوان «معاً لتكن مكة أجمل»، وتهدف إلى القضاء على ظاهرة ترك السيارات الخربة والمهملة في الشوارع والأحياء السكنية، عبر وضع الملصقات على السيارات التالفة لإيضاح خطورة هذه الظاهرة والحد منها، حيث تم تنفيذ المبادرة بالتعاون مع بلدية العتيبية الفرعية وبمشاركة 20 متطوعاً.

ونوهت بأن ذلك يأتي استكمالا لمبادرة «معاً لتكن مكة أجمل»، حيث أطلقت الأمانة في الوقت نفسه مبادرة «توزيع منشورات توعوية للحد من إطعام الطيور والحيوانات» في شمال وشرق منطقة العتيبية، وبمشاركة 20 متطوعاً.