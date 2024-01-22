شكرا لمتابعة خبر عن رئيس بيشة : الروبوت مخصص لتقديم الخدمات البلدية للمستفيدين .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أطلقت بلدية بيشة خدمات “الروبوت الذكي”، والذي يعتبر الأول من نوعه على مستوى بلديات المملكة.

وقال رئيس بلدية بيشة المهندس علي آل جلبان أن الروبوت مخصص لتقديم الخدمات البلدية للمستفيدين وتلبية حاجاتهم.

وأضاف جلبان بأن الروبوت الذكي يتميز بالدقة والسرعة والإيجابية، وسيكون مخصص لخدمة المستفيدين في تلقي الملاحظات، وكذلك تلقي الأسئلة والإستفسارات بكل ما يتعلق بالعمل البلدي.

وتابع جلبان بأن مميزات الروبوت بأنه سيقدم الخدمات لجميع عموم المجتمع وليس لفئة محددة، كما سيقدم الخدمات لأصحاب الاحتياجات الخاصة وغيرهم، مشيراً إلى أنهم يسعون إلى توظيفه في خدمات البلدية الميدانية.