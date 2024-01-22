شكرا لمتابعة خبر عن شاب يفاجئ سائحاً كورياً بمقالب مضحكة أثناء جولته في العلا .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - في مشهد طريف ، قام شاب بتنفيذ عدة مقالب مضحكة في سائح كوري أثناء جولته السياحية الأولى في مدينة العلا .

وأظهر مقطع فيديو متداول ، السائح وهو يستقل سيارة الشاب ليبدأ حولته في العلا ، ثم بدأ الشاب في تشغيل عدة أغاني كورية لتحفيز السائح على الاستمتاع بجولته ثم قاما بالرقص معاً .

كما رصد الفيديو ، الشاب وهو ينزل من السيارة ويتركها تسير بدون قائد وسط صدمة السائح الكوري ، ثم عاد وجلس فيها من جديد ، وبعدها تظاهر بالنوم وترك القيادة ، ولكن سرعان ما سيطر على الوضع ليطمئن السائح وسط أجواء مضحكة ، وفي النهاية وصل السائح إلى وجهته ويبدو على وجهه علامات السعادة بالوقت الذي قضاه برفقة الشاب .