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تراند اليوم : فتاة بلجيكية توثق رأي والدتها في اليوم الثاني لها بالسعودية.. شاهد.. ردة فعل والدتها

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صحيفة الخليج 365 : وثقت فتاة بلجيكية على حسابها عبر منصة "تيك توك"، عدد من المقاطع التي توضح لحظات إقامتها في المملكة.

وأبان أحد المقاطع، الفتاة وهي تجلس في أحد المطاعم مع والدتها، وتسأل والدتها عن رأيها في اليوم الثاني لها في المملكة، وقالت لها إنها تريد أن تقيم في .

وأوضحت السائحة البلجيكية أن عائلتها أعجبوا بالإقامة في المملكة ويريدون قضاء وقت أطول بها.

وحظي المقطع على تفاعل كبير بين متابعي ومستخدمي المنصة، وانهالت تعليقات الشعب السعودي بالترحيب بهم في المملكة.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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