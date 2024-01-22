تراند اليوم : عدنان جستنية يصف رئيس نادي الكوكب بـ "الفاشل".. ويعلق:أبو ساري شفقة عليك قدم استقالتك

صحيفة الخليج 365: نشر الناقد الرياضي عدنان جستنية مقطع فيديو جمعه مع شخص يشبه دباس الدوسري رئيس نادي الكوكب.

وأرفق جستنية الفيديو بتعليق:"من هو دباس الحقيقي؟.. يللي كان بجواري في الطائرة أم رئيس نادي الكوكب الفاشل الذي كان ومايزال كل همه يتفوق على نادي الشعلة إلا أنه لم ينجح في هذه المهنة السهلة وما زال رغم مرور عقد من الزمن رئيسا لنادي لم يحقق له أي إنجاز".

وأضاف:"لهذا انصحه بتقديم استقالته فورا ويمنح الفرصة لغيره وأن لا يظهر في البرامج التلفزيونية بصفته ناقدا، كيف لناقد ينتقد إدارات أندية وهو لم يفلح في إدارة نادي درجة ثانية؟".

واختتم قائلا:" أبو ساري شفقة عليك ورحمة بك قدم استقالتك من رئاسة نادي الكوكب".