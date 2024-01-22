شكرا لمتابعة خبر عن الزعاق يوضح سبب دفئ هذا العام .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح خالد الزعاق خبير الأرصاد والأحوال الجوية سبب دفئ هذا العام.

وقال الزعاق بأنه يستدل العرب على فصل الشتاء والبرد الشديد من خلال سقوط أوراق الأشجار واصفرار وجه السماء.

وأضاف الزعاق بأن هذه السنة تعتبر من السنوات الدافئة، نظراً لعدم تساقط أوراق الأشجار بشدة، مشيراً إلى أنه مع نهاية هذا الأسبوع وتحديدا من يوم الجمعة، ستهب رياح شمالية في معظم حالاتها تخفض درجات الحرارة لمعدلات شاتئة ومثيرة للغبار والأتربة في الأماكن المكشوفة.