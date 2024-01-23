تراند اليوم : هل تذكرون الإعلامية اللبنانية "مريم نور"؟…..شاهدوا كيف أصبحت في أحدث ظهور

صحيفة الخليج 365: وثق مقطع فيديو أحدث ظهور لخبيرة علوم الطاقة والإعلامية اللبنانية مريم نور، البالغة من العمر 90 عامًا.

وأظهر الفيديو مريم نور وهي نائمة على سرير وتقرأ :" يا إخوتي بالروح والصمت إن كبار المبدعين هم على حق عندما قالوا كم نحن فقراء أمام الخالق، الطريقة الوحيدة للتعرف على قدراتك الإلهية هي بالأعمال الروحية أي بالإبداع في سبيل السلام.. السلام علينا لا السلاح علينا".

وتابعت:"علينا أن نسمو مع كل نسمة وإبداع هذا هو التناغم والتواصل مع كل جميع الفصول".

الجدير بالذكر، غابت مريم نور عن برنامجها المعروف وعن الإعلام منذ مدة طويلة، قبل أن تتعرض لانتكاسة صحية.

ونالت الخبيرة اللبنانية شهرة واسعة من خلال برناجها على قناة "الجديد"، الذي تناولت فيه طرق العيش السليم والصحي.