تراند اليوم : شاهد.. خبير مالي يكشف عن معدل إنفاق الشخص شهريا على أكواب القهوة.. ويوضح طريقة لخفض التكلفة

صحيفة الخليج 365: كشف "سلطان آل فارح" خبير مالي وعضو مجلس الشورى ، خلال لقاء مع برنامج " الشارع السعودي " ، عن تكلفة كوب القهوة الذي نتناوله يوما ، وطريقة تخفيض التكلفة ، مٌشيرا إلى أن الذهاب للمطاعم وتصوير الطعام ، من أجل التباهي يعتبر سلوك مالي مُسيء .

وقال سلطان آل فارح : إن كوب القهوة اليومي يبدأ من 9 ريال وينتهي بـ 16 أو 17 ريال ، لو قلنا بـ 13 ريال فأنت تصرف يوميا 390 ريال .

شراء ماكينة قهوة

وواصل: طبقت العملية على نفسي وأخذت الـ 390 ريال وذهبت إلى السوق واشتريت ماكينة قهوة كان سعرها 400 ريال ومعها كبسولات قيمتها 30 ريال تحتوي على 10 حبات ، يعني الكبسولة تكفيك في اليوم بسعر 3 ريال .

واستكمل: لا مانع أن تخرج وتمارس حياتك الطبيعية ، لكن لو حسبتها فأنت بدل ما تصرف على كوب القهوة يوميا 13 ريال نزلت لكبسولة بـ 3 ريال يوميا وبهذا وفرت في اليوم الواحد 10 ريال ويكون بذلك في الشهر وفرت 300 ريال .

من لا يبغى التوفير لا يشتكي الغلاء

واستطرد: هذا مثال حي والكل يطبقونه ويجربونه ، ومن لايبغى ذلك لا يشتكي ويقول " والله غالية الحياة وما عندي دخل " هذا لا يشتكي .

وأردف: وجعني شخص أرسل لي على السناب وطلب مشورتي ، قائلا : أنا شخص أذهب كل أسبوع برفقة عائلتي إلى مطعم ، وعندما نجلس نطلب بمبلغ 700 و 800 ريال ، وبعدين يقول أولادي وزوجتي انتظر نصور ، وآخر مرة انتظرت أكثر من 6 دقائق حتى ينتهوا من التصوير .

التباهي سلوك مالي مٌشين

وعلق سلطان آل فارح على الرسالة قائلا : هذا من مٌهيجات السلوك المالي المٌشين ، الإشكالية أن الزوجة تبغى تقول أنا مع أولادي نتعشى ، والأبناء يريدون يقولون كنت في المطعم الفلاني .

وواصل : هذا الرجل ربى سلوك في الأبناء والزوجة أنه يصرف مال لمجرد التصوير ، وليس لتناول الطعام ، مٌشيرا إلى أنه أخبر السائل أنه السبب في ذلك ، والمشكلة أنك لست قائد ماليا ، لابد أن تقف نقطة على السطر ثم تنطلق .

واستكمل: بعض الأصوات يتهمون السيدات بأنهن مسرفات ، أنا وجهة نظري أن بعض السيدات أعقل ماليا من الرجال ، لأنها يوميا تتعامل مع الأحداث وكفاءة الإنفاق لديها عالية .