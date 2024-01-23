تراند اليوم : بالفيديو.. صانع محتوى يكشف عن 5 علامات للحاسد الذي ينتظر سقوطك

صحيفة الخليج 365: كشف صانع محتوى، عن 5 علامات للحاسد الذي ينتظر سقوطك.

وقال صانع المحتوى، في مقطع فيديو: 5 علامات للحاسد الذي ينتظر سقوطك وتشمل:

1- التشويه: يشوه من سمعتك بأي وسيلة سواء كذب أو غيبة أو غيره كي يشفي غليله ويطفئ نار قلبه المريض.

2- التقليل وعدم الاحترام: يحاول يقلل من قيمتك واحترامك أمام الناس، وتجد وجهه عبوس وسلامه بارد وابتسامته ضعيفة كي يحرجك أمام الناس.

3- التقليد: يقلدك في تصرفاتك وكلامك وحركاتك وشخصيتك لأنه يراك أنت أفضل منه فيحاول يلفت الانتباه بالتقليد.

4- الضحك والغيبة واجتماع الشياطين: يضحك ويغمز ويهمس لو وجدك جالس في مجلس، فهذا دليل الحسد والحقد.

5- الفرص وانتظار المصائب: ينتظر أي فرصة وأي مصيبة تحصل لك سواء مرض أو كارثة أو هم أو سقوط كي يشمت فيك.