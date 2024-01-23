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تراند اليوم : بالفيديو.. صانع محتوى يكشف عن 5 علامات للحاسد الذي ينتظر سقوطك

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صحيفة الخليج 365: كشف صانع محتوى، عن 5 علامات للحاسد الذي ينتظر سقوطك.

وقال صانع المحتوى، في مقطع فيديو: 5 علامات للحاسد الذي ينتظر سقوطك وتشمل:

1- التشويه: يشوه من سمعتك بأي وسيلة سواء كذب أو غيبة أو غيره كي يشفي غليله ويطفئ نار قلبه المريض.

2- التقليل وعدم الاحترام: يحاول يقلل من قيمتك واحترامك أمام الناس، وتجد وجهه عبوس وسلامه بارد وابتسامته ضعيفة كي يحرجك أمام الناس.

3- التقليد: يقلدك في تصرفاتك وكلامك وحركاتك وشخصيتك لأنه يراك أنت أفضل منه فيحاول يلفت الانتباه بالتقليد.

4- الضحك والغيبة واجتماع الشياطين: يضحك ويغمز ويهمس لو وجدك جالس في مجلس، فهذا دليل الحسد والحقد.

5- الفرص وانتظار المصائب: ينتظر أي فرصة وأي مصيبة تحصل لك سواء مرض أو كارثة أو هم أو سقوط كي يشمت فيك.

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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