تراند اليوم : شاهد: "ريم السياري" تكشف كيف خدعتها صديقتها بحيلة لا تخطر على بال بعدما استعارت طقمها الألماس لحضور مناسبة زواج!

صحيفة الخليج 365: روت مشهورة التيك توك "ريم السياري"، كيف خدعتها صديقتها بحيلة لا تخطر على بال بعدما استعارت طقمها الألماس الثمين لحضور مناسبة زواج.

طقم ألماس

وقالت السياري في مقطع فيديو، إنها تلقت اتصالاً من صديقتها لاستعارة طقمها الألماس لحضور حفل زواج به، موضحة أن صديقتها في اليوم التالي أخذت الطقم.

رسالة واتصال

وأكملت: بعد مرور عدة أيام أرسلت لصديقتي رسالة لإرجاع طقم الألماس، ولكنها اتصلت بي وبدأت تتهرب مني بحجة أنها مسافرة.

العلبة والبنك

وزادت: أحضرت الطقم بعد أيام وفتحت العلبة وجدت الطقم كامل، وفي اليوم التالي ذهبت للبنك لأضع الطقم في الخزنة.

حضور مناسبة

ومضت: بعد 8 شهور جائتني مناسبة وقررت ألبس الطقم وذهبت للبنك كي أخذه لحضور المناسبة ولكن طاح حجر منه.

إكسسوار زجاج

وتابعت: ذهبت لمحل ألماس لتصليح الطقم قال لي العامل بالمحل إنهم لا يصلحون إكسسوار زجاج، وتوجهت لمحل آخر أيضا أكد إن الطقم إكسسوار.

نفس الشكل

وختمت: سافرت للمحل الذي اشتريت منه طقم الألماس وقلت له تذكر هذا الطقم الذي اشتريته منك، قال لي إنه نفس الشكل وليس ألماس، مضيفا:عندما وضعه على الجهاز تبين أنه إكسسوار.

حسبي الله

وأشارت إلى أنها لا تستطيع مواجهة صديقتها بعدما بدلت الطقم الألماس بإكسسوار زجاج بسبب عدم وجود كاميرات لتثبت كيف خدعتها، معلقة:"حسبي الله ونعم الوكيل".