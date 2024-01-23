1284 طلب مزاد تنفيذي بالمناطق

بلغت طلبات المزاد لدى محاكم التنفيذ الواردة 1284 طلبا، والطلبات المنجزة 865، وعدد القرارات 9993، والمحاضر 7401 محضر. وسجلت عدد طلبات المزاد لدى محاكم التنفيذ في منطقة الرياض الرقم الأعلى بـ402 طلب وارد، وذلك بحسب المؤشر العدلي لوزارة العدل لعام 2023-2024. وأوضح المحامي عاصم الملا أن ترتيب المزاد حسب وزارة العدل بحيث لا يدخل صالة المزاد إلا من تأهـل للمشاركة فيه، ويتأهل المشاركون في المـزاد بموجب ترتيبات تضعها وزارة العدل بالاتفاق مع البنك المركزي، تنظم إثبات ملاءة المشاركين في المزاد، وطريقة خصم المبالغ والسداد فور رسوم المزاد، وفق ما تحدده اللائحة التفيذية، مشيرا إلى أن الإعلان عن المزاد يكون بوقت كاف مسبق ومن خلال الإعلان يتم توضيح الزمن والساعة ونوع الأموال المحجوزة، وأكد أنه بحسب المادة الثانية والخمسين من لائحة التنفيذ أن يوقف مأمور التنفيذ البيع على باقي أموال المدين إذا نتج مما بيع من أموال مبلغ كافٍ لوفاء الدين المحجوز بسببه، مضافًا إليه نفقات التنفيذ أو أحضر المحجوز عليه المبلغ الواجب دفعه. طلبات وقرارات لمزادات التنفيذ مكة المكرمة 314 2381 الشرقية 142 1261 القصيم 83 871 المدينة المنورة 82 702 حائل 74 558 عسير 48 321 جازان 40 277 الجوف 33 313 تبوك 30 294 الحدود الشمالية 12 118 الباحة 11 70 نجران 11 45



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