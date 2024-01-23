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المياه الوطنية ترسي مشروعا بـ 70.5 مليون ريال على الخريف

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الرياض - علي القحطاني - أعلنت شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة عن ترسية عقد من شركة المياه الوطنية، لتشغيل وصيانة شبكات المياه وشبكات الصرف الصحي بوحدة أعمال الطائف بقيمة 70.53 مليون ريال غير شامل ضريبة القيمة المضافة.

وقالت الشركة في بيان لـ”تداول “، إن الترسية تمت بتاريخ 22 يناير الجاري، وتوقعت أن ينعكس الأثر المالي للمشروع في الربع الأول من عام 2024.

وأشارت الشركة إلى أنها ستعلن عن أي تطورات مستقبلية بهذا الخصوص في حينه وخاصة بعد استلام النسخة النهائية من العقد بعد توقيعه من جميع الأطراف المعنية.

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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