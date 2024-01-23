شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن دلع زوجتك وشعللها في سرير النوم.. ضع 3 حبات من مسامير القرنفل بهذه الطريقة قبل العلاقة بلحظات بسيطة وشاهد كيف ستصبح قوتك كالحصان في غرفة النوم! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - فوائد القرنفل عديدة ومتنوعة، طبية وتجميلية وغذائية. بفضل الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة التي يحتوي عليها، يحارب الكثير من الأمراض الخطيرة مثل السرطان والسكري، ويقوّي الجهاز المناعي ويوصى به لتسكين الألم.

فوائد القرنفل معروفة منذ آلاف السنين، فالقرنفل هو أحد أقدم التوابل وأكثرها شهرة في العالم.

في موطنه الأصلي أندونيسيا إسمه cengkeh، وبالعربي له تسميات عدّة وهي القرنفل أو كبْش قرنفل أو مسمار قرنفل، والأخيرة هي الترجمة الحرفية للتسمية الفرنسية وهي Clou de girofle. أما في اللاتينية فتدعى Eugenia Caryophyllata.

القرنفل هو عبارة عن براعم زهور مجففة من شجرة "Syzygium aromaticum وينتمي إلى عائلة النبات المسماة "yrtaceae"، وهو نبات دائم الخضرة ينمو في الظروف الاستوائية وشبه الاستوائية، ويبلغ متوسط ارتفاع شجرة القرنفل من 8 إلى 12 متراً.

استخدامات القرنفل

تستخدم بذور القرنفل المجففة كبهارات في الكثير من الأطعمة ويستخدم كبهار للقهوة العربية. بالإضافة إلى تأثيراته الطبية الكثيرة المفيدة.ومن أسمائه الشائعة في جزيرة العرب العويدي أو المسمار كما يستخدم القرنفل من قبل ربات المنزل والطهاة لإضافة نكهة مميزة على الأطباق.

أصل القرنفل

على الرغم من أن موطن القرنفل هو "جزر التوابل" بالقرب من الصين ومناطق إندونيسيا والهند وباكستان وحتى مناطق شرق إفريقيا، إلا أن زهور القرنفل المجففة المأخوذة من شجرة القرنفل انتشرت في جميع أنحاء أوروبا وآسيا خلال أواخر العصور الوسطى كجزء مهم من المطبخ المحلي ووصل إلى جميع أنحاء العالم.

القيمة الغذائية للقرنفل

تحتوي كل ملعقة كبيرة من القرنفل (6.6 غ)، بحسب وزارة الزراعة الأمريكية على المعلومات الغذائية التالية:

السعرات الحرارية: 21 الدهون: 1.32 غ الدهون المشبعة: 0.35 غ الكاربوهيدرات: 4.04 غ الألياف: 2.3 غ البروتينات: 0.39 غ الكولسترول: 0

فوائد القرنفل للرجال

يعتبر القرنفل من أفضل الأعشاب التي تحافظ على صحة الرجل في حياته الحميمة. يمتلك القرنفل فوائد عديدة للرجال، حيث يمكن استخدامه كمنشط جنسي بسبب خصائصه المضادة للأكسدة القوية وخصائص التحفيز العصبي. وهو من أكثر الأعشاب استخدامًا من قبل الرجال. ومن فوائده للجنس ما يلي:

فع مستويات هرمون التستوستيرون

يساعد تناول كمية صغيرة من القرنفل في زيادة مستويات هرمون التستوستيرون، وبالتالي يعد القرنفل منشط جنسي طبيعي ويعزز قوة الإنتصاب لدى الرجل. يمكن إضافة كمية قليلة من القرنفل المطحون إلى فنجان القهوة اليومي للحصول على هذه الفائدة. يضيف القرنفل للقهوة رائحة ونكهة مميزة ويضمن الحصول على فوائده في زيادة مستويات هرمون التستوستيرون.

يمكن إضافة المزيد من الأعشاب إلى القرنفل للحصول على نتيجة أفضل في تحسين جودة الحيوانات المنوية وزيادة مستويات هرمون التستوستيرون. تشمل هذه الأعشاب القرفة والزنجبيل. كما يعتبر القرنفل أمرًا مهمًا لصحة الرجل حيث يمكنه أيضًا زيادة الطاقة والإثارة وبالتالي يتركك برائحة لطيفة، مما يساهم في خلق جذب جسدي قوي بين الرجال والنساء.

المساهمة في علاج سرعة القذف

أحد فوائد القرنفل للرجال هو أنه يساهم في علاج سرعة القذف. يمكن تحقيق ذلك بمزجه مع بعض المكونات الأخرى ووضعه على القضيب من الخارج قبل ممارسة الجماع. يفضل القيام بهذا الإجراء قبل ساعة واحدة من ممارسة العلاقة الحميمة، وغسل القضيب قبل الجماع.

يعمل القرنفل في هذه الفائدة على تخدير العضو الذكري مما يقلل من شعوره وبالتالي يحد من سرعة القذف.

فوائد القرنفل للرجال

زيادة النشاط الجنسي

يمكن استخدام القرنفل في علاج الاضطرابات الجنسية لدى الرجل وزيادة النشاط الجنسي. يحتوي القرنفل على مستخلص الإيثانول (Ethanol) بنسبة 50%، والذي يساعد في تحقيق الانتصاب بصورة أفضل.

تعزيز كتلة العظام

يعزز القرنفل كتلة العظام، خاصةً مع تقدم العمر. يحتوي القرنفل على مركبات مثل مركب الأوجينول (Eugenol)، التي تزيد كثافة العظام وتعزز قوتها. كما أن القرنفل غني بالمنغنيز الهام لتكوين العظام وتعزيز صحتها.

تعزيز صحة الجهاز الهضمي

تبين أن القرنفل يساعد الجهاز الهضمي في تحسين عملية الهضم وطرد الغازات وتخفيف القيء وتخفيف ألم المعدة وعلاج الإسهال. كما يقلل من خطر الإصابة بقرحة المعدة ويساعد على التئامها إن كانت موجودة.

استخدامات أخرى للقرنفل

يمكن استخدام القرنفل في تتبيل الكاري واللحوم الموسمية وإثراء الصلصات والمخبوزات بنكهات رائعة. يدخل القرنفل كعنصر أساسي في بعض الأطباق العربية الشهيرة، مثل طبق الكبسة.

فوائد القرنفل الطبية

تشير بعض المصادر الطبية إلى وجود فوائد طبية رائعة للقرنفل، حيث لا يقتصر دورها على إضافة نكهة جميلة، بل يمكن أن تكون مفيدة في بعض الحالات الصحية. يُعتبر القرنفل مصدرًا رائعًا للبيتا كاروتين، وهو ما يساعد في إضفاء اللون البني الجميل على الزهرة. تعتبر عائلة أصباغ الكاروتين مضادات أكسدة هامة وبروفيتامينات ضرورية لصحة الإنسان، ويمكن لأصباغ الكاروتين أن تتحول إلى فيتامين أ، وهو عنصر غذائي مهم لصحة العين. ووفقًا لموقع "organicfacts"، هناك 10 فوائد للقرنفل مثبتة علميًا من خلال الدراسات، وتأتي هذه الفوائد بسبب وجود مركبات نشطة بيولوجيًا داخل هذه الزهرة الفريدة.

تعزيز صحة الجهاز الهضمي ومنع التسمم

استخدم القرنفل في العديد من الثقافات الطبية التقليدية كوسيلة للمساعدة في حل العديد من المشاكل الصحية، وفقًا لكتاب "الأعشاب الشافية: العلاجات الطبيعية لصحة جيدة". وقد استخدم القرنفل لتعزيز صحة الجهاز الهضمي وتسهيل عملية الهضم والتحكم في التهيج الهضمي. بالإضافة إلى ذلك، قد يساعد تناول القرنفل المقلي في وقف القيء بفضل خصائصه المخدرة.

مكافحة القرحة وتخفيف الإمساك

يمكن أن يكون القرنفل عاملًا فعالًا ضد القرحة ويمكن استخدامه كملين. ووفقًا لمراجعة أجريت عام 2018، يُظهر زيت القرنفل، وبالأخص مكون الأوجينول، فوائد أكثر من سوربات البوتاسيوم وبنزوات الصوديوم والمواد الحافظة الكيميائية الأخرى من حيث النشاط المضاد للميكروبات والسلامة والرائحة، مما يجعله مادة حافظة بديلة.

فوائد زيت القرنفل للصحة

قاتل للجراثيم الضارة الخطيرة ويمنع التسمم

في الاختبارات المعملية التي نُشرت في عام 2009، وجد العلماء أن زيت القرنفل (بالإضافة إلى زيوت القرفة الأساسية والبهارات) ساعد أيضًا في قمع نمو الليستريا، وهي بكتيريا شائعة أخرى معروفة بأنها تسبب الأمراض التي تنقلها الأغذية، مما يشير إلى أن زيت القرنفل قد يكون مفيدًا في الحماية من التسمم الغذائي.

القرنفل يحمي كبد الإنسان

يحتوي القرنفل على كميات عالية من مضادات الأكسدة، والتي قد تكون مثالية لحماية الأعضاء الحيوية من آثار الجذور الحرة، وخاصة الكبد. حيث أن عملية الأيض على المدى الطويل، تزيد من إنتاج الجذور الحرة والدهون، مع تقليل مضادات الأكسدة في الكبد. في مثل هذه الحالات، قد تكون مستخلصات القرنفل مكونا مفيدا في مواجهة هذه التأثيرات بخصائصها الواقية من الكبد. أظهرت بعض التجارب أن الأوجينول الموجود في القرنفل يمكن أن يساعد في تقليل علامات تليف الكبد وأمراض الكبد الدهنية. قد يحسن أيضًا وظائف الكبد العامة.

زهرة القرنفل تتحكم بمستويات السكر في الدم

تتحكم زهرة القرنفل بنسبة الأنسولين بطرق معينة وقد تساعد في التحكم في مستويات السكر في الدم. وجدت إحدى الدراسات التي نُشرت في مجلة "Journal of Ethnopharmacology" أن القرنفل قد يكون له تأثير مفيد على مرض السكري كجزء من نظام غذائي نباتي. وفقًا لدراسة تجريبية أجريت عام 2019، تم العثور على انخفاضات كبيرة في مستويات الجلوكوز لدى المتطوعين الأصحاء الذين تناولوا مستخلص القرنفل متعدد الفينول، بناءً على النتائج الواعدة في الدراسات قبل السريرية فيما يتعلق بتأثير القرنفل على المساعدة في تنظيم نسبة السكر في الدم.

فوائد القرنفل للصحة

قوة العظام

يقدم القرنفل فوائد عظام قوية بفضل مركباته الفريدة. تحتوي المستخلصات المائية الكحولية للقرنفل على مركبات فينولية مثل الأوجينول ومشتقاته والفلافون والأيسوفلافون والفلافونويد. أظهرت الدراسات أن هذه المركبات قد تكون مفيدة في الحفاظ على كثافة العظام والمحتوى المعدني للعظام، بالإضافة إلى زيادة قوة الشد في حالة الإصابة بمشاكل في العظام مثل هشاشة العظام. ومع ذلك، هناك حاجة لإجراء المزيد من البحوث لتأكيد فعالية هذه النتائج.

تعزيز المناعة

يعتبر القرنفل معززًا لمناعة الإنسان. يصف كتاب الأيورفيدا بعض النباتات كعلاج فعال لتطوير وحماية جهاز المناعة لدى الإنسان، ومن هذه النباتات زهرة القرنفل. ووفقًا للأبحاث، يحتوي برعم زهرة القرنفل المجفف على مركبات يمكن أن تساعد في تحسين جهاز المناعة عن طريق زيادة عدد خلايا الدم البيضاء، وبالتالي تعزيز الدفاع الأخير لدى الإنسان.

مضاد للالتهابات

تتمتع التوابل بشكل عام بخصائص مضادة للالتهابات ومسكنة للألم. أظهرت الدراسات التي أجريت على مستخلصات القرنفل أنه يمكن أن يقلل من الالتهاب الناجم عن الوذمة. يحتوي القرنفل على مادة تسمى الأوجينول، والتي يمكن أن تقلل من الألم عن طريق تحفيز مستقبلات الألم. يمكن العثور على هذه المادة في زهور القرنفل.

صحة الفم والأسنان

يقلل تناول القرنفل من أمراض اللثة مثل التهاب اللثة والتهاب دواعم الأسنان. تحتوي مستخلصات برعم القرنفل على مركبات يمكنها التحكم في نمو مسببات الأمراض الفموية والتي تسبب العديد من أمراض الفم المختلفة. ووفقًا لدراسة نشرت في مجلة المنتجات الطبيعية، يمكن استخدام القرنفل لعلاج آلام الأسنان بفضل خصائصه المسكنة للألم أيضًا.

وقد عُرفت شجرة القرنفل العطرية لأول مرة في جزر مالوكو في إندونيسيا، ولا تزال منتجاً رئيسياً في إندونيسيا. اليوم، يلي إندونيسيا في إنتاج القرنفل مدغشقر وسريلانكا والهند وتنزانيا وزنجبار وغيرها من المناطق الاستوائية الساخنة.

الاندونيسيون هم المستهلكون الرئيسيون للقرنفل، إذ يستهلكون نحو 50% من الإنتاج العالمي، ولا يستخدمونه في الطهي والشراب فحسب، بل للتدخين أيضاً، فالسجائر بنكهة القرنفل منتشرة جداً في إندونيسيا، وتفوح رائحتها الشبيهة برائحة البخور في جميع الأماكن في هذا البلد.

عرفت الصين القديمة فوائد القرنفل المتنوعة، ففي وقت مبكر من العام 200 قبل الميلاد، أحضر مبعوثون من جزيرة جاوة الأندونيسية القرنفل إلى بلاط سلالة هان الصينية الحاكمة.

إذ كانت هذه التوابل العطرية تُستخدم ليس في الطهي والعطور والطب فحسب، بل أيضاً تمّ تناوله كمطهر للفم. وكان على أي شخص سيلتقي بالإمبراطور، أن يمضغ القرنفل لضمان أن تكون أنفاسه منعشة.

أحضر التجار العرب القرنفل إلى أوروبا في القرن الرابع قبل الميلاد في زمن الرومان. حينها، كانت تكلفة القرنفل عالية للغاية، وكان استخدامه في الطهي يعد ضرباً من الترف.

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