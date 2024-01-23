تراند اليوم : بالفيديو : مسؤول يكشف أسباب ارتفاع أسعار الخدمات في فنادق وجهة البحر الأحمر

صحيفة الخليج 365 : كشف المتحدث الرسمي لشركة البحر الأحمر، المهندس أحمد درويش، أسباب أرتفاع أسعار الخدمات في فنادق وجهة البحر الأحمر.

وقال درويش خلال ظهوره على برنامج في الصورة، أن هذه الأسعار صحيحة، وتكون مقابل الخدمة داخل المنتجعات، وسيكون هناك تجارب أخرى أقل في التكلفة.

وفيما يتعلق بارتفاع أسعار المواصلات، قال درويش إن السيارة تكون لوسيد ومعها سائق لذلك يصل سعر الرحلة إلى 1400 ريال، ويجرى العمل حالياً على طرح خيارات أخرى أمام الزوار بتكلفة أقل.

وتابع المتحدث الرسمي لشركة البحر الأحمر، أنه يوجد منتجع أو منتجعين فقط، تكون أسعارهما مرتفعة بسبب الخدمات المقدمة، خاصة أن رؤية المشروع هي "وجهة سياحية فاخرة".